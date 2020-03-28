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Posted 28 марта 2020, 13:03

Published 28 марта 2020, 13:03

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Российские ученые разработали препарат от коронавируса

28 марта 2020, 13:03
Сюжет
Коронавирус
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении ведомства.

В научно-производственном центра «Фармзащита» ФМБА России сообщили, что препарат для лечения коронавирусной инфекции был разработан с учетом с учетом китайского и французского опыта. Лекарство от COVID-19 было создано на основе противомалярийного препарата Мефлохин.

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.

Разработки лекарства проводились с учетом рекомендаций ВОЗ и были предложены Минздраву России для включения в методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекции COVID19.

«Кроме того, ФМБА России ведет работу по созданию на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции, которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем», - добавила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Всего в России было зафиксировано 1 264 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 228 человек.

Напомним, что в пятницу, 27 марта, в Ростовской области был зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом у молодого человека, вернувшегося из Франции.

По информации на 28 марта, в Ростовской области под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 3848 человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ужесточил меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности для лиц старше 65 лет был введен режим самоизоляции, была приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, салонов красоты, фитнес-клубов и других организаций.

#Общество#Коронавирус#Новости
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