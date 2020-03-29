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Posted 29 марта 2020, 10:00

Published 29 марта 2020, 10:00

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Стали известны подробности гибели пожарного на левом берегу в Ростове

29 марта 2020, 10:00
В Ростове-на-Дону при тушении крупного ландшафтного пожара в субботу на левом берегу Дона погиб 29-летний Алексей Кравцов, сообщили в региональном УМЧС.

Стали известны подробности гибели пожарного во время возгорания. Он вместе с коллегами защищал здания от надвигающегося огня. Работы осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду.

«Кравцова окружило со всех сторон кольцо пламени, не оставившее шансов на спасение. Он был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом», — сказано в сообщении.

В пожарную охрану ростовчанин пришел в 2012 году после окончания колледжа. Региональное УМЧС выразило соболезнования близким погибшего.

Напомним, что площадь пожара составила 10 гектаров, его тушили в течение нескольких часов.

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