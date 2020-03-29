Стали известны подробности гибели пожарного на левом берегу в Ростове

Posted 29 марта 2020, 10:00
Published 29 марта 2020, 10:00
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Стали известны подробности гибели пожарного во время возгорания. Он вместе с коллегами защищал здания от надвигающегося огня. Работы осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду.
«Кравцова окружило со всех сторон кольцо пламени, не оставившее шансов на спасение. Он был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом», — сказано в сообщении.
В пожарную охрану ростовчанин пришел в 2012 году после окончания колледжа. Региональное УМЧС выразило соболезнования близким погибшего.