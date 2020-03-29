В Таганроге из-за коронавируса ограничили выпуск общественного транспорта на линии

Так, с 28 марта в городе был ограничен выпуск общественного транспорта: трамваев, троллейбусов и автобусов по всем маршрутам, также изменен интервал движения. Подвижной состав общественного транспорта в Таганроге был сокращен. Всего на линию будут выходить шесть трамваев по маршруту №2 и три трамвая по маршруту №3. Интервал движения составит до 25 минут. По маршруту № 5 будут работать шесть трамваев с интервалом движения 2 минут, по маршруту № 8 интервал движения составит 30 минут, на линию будут выходить два трамвая.