В Таганроге из-за коронавируса ограничили выпуск общественного транспорта на линии

Posted 28 марта 2020, 22:05
Published 28 марта 2020, 22:05
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
Так, с 28 марта в городе был ограничен выпуск общественного транспорта: трамваев, троллейбусов и автобусов по всем маршрутам, также изменен интервал движения. Подвижной состав общественного транспорта в Таганроге был сокращен. Всего на линию будут выходить шесть трамваев по маршруту №2 и три трамвая по маршруту №3. Интервал движения составит до 25 минут. По маршруту № 5 будут работать шесть трамваев с интервалом движения 2 минут, по маршруту № 8 интервал движения составит 30 минут, на линию будут выходить два трамвая.
По троллейбусному маршруту №3 выйдут на линию четыре машины, по маршруту №4 - один троллейбус. Интервал движения составит 25 и 30 минут, соответственно.
Почти в половину был сокращен выпуск на линию автобусов, интервал между ними составит от 20 до 40 минут.
В пятницу, 27 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев ужесточил меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, с 28 марта была приостановлена работа всех предприятий общественного питания, салонов красоты, фитнес-клубов и других организаций, магазинов, кроме тех, что торгуют продуктами и предметами первой необходимости.
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