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Posted 30 марта 2020, 03:23

Published 30 марта 2020, 03:23

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Незаконную торговлю мясом выявили на улицах Ростова

30 марта 2020, 03:23
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах горожане незаконно продавали продукты, сообщили в городской администрации.

Нарушения выявили на улицах Симферопольская, Лелюшенко, Немировича-Данченко, Зорге, Вятская, Доватора. Также незаконные торговые точки появились по улицам Содружества, Всесоюзная, 2-я Краснодарская, Московская.

Горожане торговали овощами, мясной продукцией, рыбой, колбасными изделиями, непродовольственными товарами. Нарушения зафиксировали в феврале во время рейдов.

Отмечается, что всего за этот период составили более 280 протоколов. Кроме того, специалисты демонтировали 56 торговых точек.

Добавим, что сейчас в регионе из-за ситуации с коронавирусом работают только продуктовые магазины и аптеки.

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