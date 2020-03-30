Незаконную торговлю мясом выявили на улицах Ростова

Posted 30 марта 2020, 03:23
Published 30 марта 2020, 03:23
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Нарушения выявили на улицах Симферопольская, Лелюшенко, Немировича-Данченко, Зорге, Вятская, Доватора. Также незаконные торговые точки появились по улицам Содружества, Всесоюзная, 2-я Краснодарская, Московская.
Горожане торговали овощами, мясной продукцией, рыбой, колбасными изделиями, непродовольственными товарами. Нарушения зафиксировали в феврале во время рейдов.
Отмечается, что всего за этот период составили более 280 протоколов. Кроме того, специалисты демонтировали 56 торговых точек.
Добавим, что сейчас в регионе из-за ситуации с коронавирусом работают только продуктовые магазины и аптеки.