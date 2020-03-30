Одноклассники запустили сервисы «Госуслуг» внутри соцсети

— В условиях, когда не все могут оформлять документы офлайн из-за карантина или самоизоляции, мы решили поддержать пользователей и расширить возможности оформления госуслуг в интернете: теперь операции в «Госуслугах» можно будет проделать со своего смартфона прямо в социальной сети – там же, где вы общаетесь с друзьями или находите интересный контент. Уже сейчас миллионы людей в ОК могут переводить деньги близким, пополнять транспортные карты, номера мобильных телефонов и оплачивать штрафы. С помощью «Госуслуг» набор этих сервисов будет существенно расширен.