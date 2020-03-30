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Posted 30 марта 2020, 06:50

Published 30 марта 2020, 06:50

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Парковки в центре Ростова сделали бесплатными из-за коронавируса

30 марта 2020, 06:50
В центральной части Ростова-на-Дону для водителей сделали бесплатными парковки, сообщает «Ростовское парковочное пространство».

Платить за парковку не придется с 30 марта по 3 апреля. Действие абонементов будет продлено на семь дней. «На этой неделе желательно воздержаться от поездок по городу. Здоровья вам и вашим близким», — сказано в сообщении.

Добавим, что сейчас в области коронавирус выявлен у двух местных жителей. Пациенты находятся в медицинских учреждениях.

В регионе закрыли развлекательные учреждения, сейчас работают только продуктовые магазины и аптеки.

#Общество#Новости#Видео
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