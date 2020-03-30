Пропало пиво и парацетамол: как ростовчанки переживают карантин за рубежом

Со вторника ввели карантин (shelter in place). Теперь всем надо завершить работу в лаборатории и перейти на удаленный режим. Приходят только те, кто следит за виварием (помещением, предназначенным для содержания лабораторных животных — RostovGazeta) и делает долгосрочные эксперименты, требующие постоянного мониторинга. И то им, видимо, надо будет писать объяснительную, почему их эксперимент настолько важен, что они ходят на работу во время карантина. Пока можно выходить гулять в парки, как в Италии никто никого не отслеживает. Но я думаю, если полицейская машина будет проезжать массовое скопление людей, могут сделать какие-нибудь неприятные предупреждения за нарушение режима карантина.