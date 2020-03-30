Вброс о закрытии въезда в Целинский район из-за коронавируса не подтвердился

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Жители Целинского района Ростовской области получают в чатах сообщение о том, что въезд и выезд в район закрыт из-за введения комендантского часа в связи с распространением коронавируса, эта информация не подтвердилась, рассказал RostovGazeta местный житель.

В мессенджерах жители Целинского района получают уведомления о закрытии района. Неизвестные сообщают, что въезд и выезд в район «осуществляется по необходимости, введен комендантский час». «Такой информации нет. Никакой комендантский час не был введен в Целинском районе», — прокомментировал сотрудник администрации Целинского района. Ранее сообщалось, что власти Ростовской области отчитались о ситуации с коронавирусом.