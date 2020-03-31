Аграрии Ростовской области засеют 1,8 миллиона гектаров полей

Posted 31 марта 2020, 06:31
Published 31 марта 2020, 06:31
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В том числе 745 тысяч гектаров выделят под яровые, зерновые и зернобобовые культуры. Еще 710 тысяч гектаров предназначены под подсолнечник.
«Картофель и овощебахчевые культуры разместят на площади около 54 тысяч гектаров. Сейчас эта работа проходит в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все районы уже приступили к весенней посевной кампании. Яровыми культурами засеяли более 403 тысяч гектаров.
Во время пандемии коронавируса руководителям предприятий порекомендовали обеспечить бесперебойный график работы предприятий.