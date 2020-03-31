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Posted 31 марта 2020, 06:31

Published 31 марта 2020, 06:31

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Аграрии Ростовской области засеют 1,8 миллиона гектаров полей

31 марта 2020, 06:31
В Ростовской области в текущем году аграриям предстоит засеять около 1,8 миллиона гектаров полей, сообщили в правительстве региона.

В том числе 745 тысяч гектаров выделят под яровые, зерновые и зернобобовые культуры. Еще 710 тысяч гектаров предназначены под подсолнечник.

«Картофель и овощебахчевые культуры разместят на площади около 54 тысяч гектаров. Сейчас эта работа проходит в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все районы уже приступили к весенней посевной кампании. Яровыми культурами засеяли более 403 тысяч гектаров.

Во время пандемии коронавируса руководителям предприятий порекомендовали обеспечить бесперебойный график работы предприятий.

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