В Ростове сократят количество единиц общественного транспорта

Эта мера принята в связи с переходом Ростовской области на режим самоизоляции, а также введением пропускной системы на территории города Ростова-на-Дону. Таким образом выпуск подвижного состава на муниципальные маршруты будет сокращен до 200 единиц.
Интервал движения автобусов составит 20- 30 минут.
При этом ранее региональные власти заявили что не будут сокращать количество единиц общественного транспорта. Об этом говорилось в документе с ответами региональных властей на самые частые вопросы жителей о режиме самоизоляции.
Напомним, что с 31 марта в Ростовской области ввели полный режим самоизоляции. Жителям региона запрещается покидать места проживания. Выйти из дома можно лишь за продуктами и лекарствами, а также выносить мусор или выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от жилья. Жилье можно покинуть, если требуется экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни и здоровью.