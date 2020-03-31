В Ростове сократят количество единиц общественного транспорта

Напомним, что с 31 марта в Ростовской области ввели полный режим самоизоляции. Жителям региона запрещается покидать места проживания. Выйти из дома можно лишь за продуктами и лекарствами, а также выносить мусор или выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от жилья. Жилье можно покинуть, если требуется экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни и здоровью.