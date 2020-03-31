В Ростовской области арестовали сутенера

Фигурант подобрал девушек, которые согласились заниматься проституцией. Он назначил за них цену и принимал заказы от клиентов. «По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемого под стражу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура взяла под контроль ход расследования. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что Ростов стал седьмым в России городом по востребованности проституток. Напомним, в Шахтах осудили администратора сауны, которая предоставляла помещения для занятия проституцией.