Пособие по безработице увеличили в Ростовской области

Posted 1 апреля 2020, 09:20
Published 1 апреля 2020, 09:20
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
С 30 марта пособие по безработице рассчитывают по новым нормам. «В соответствии с постановлением правительства РФ минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальная — 12 130 рублей», — говорится в сообщении.
Согласно российскому законодательству, размер пособия безработным гражданам за первые три месяца безработицы составляет 75% от средней зарплаты, а в последующие три месяца 60%. При этом размер пособия не может превышать минимальный и максимальный установленный порог.