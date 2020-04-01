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Posted 1 апреля 2020, 09:20

Published 1 апреля 2020, 09:20

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Пособие по безработице увеличили в Ростовской области

1 апреля 2020, 09:20
В Ростовской области увеличили размер пособия по безработице на 2020 год, сообщило региональное правительство.

С 30 марта пособие по безработице рассчитывают по новым нормам. «В соответствии с постановлением правительства РФ минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальная — 12 130 рублей», — говорится в сообщении.

Согласно российскому законодательству, размер пособия безработным гражданам за первые три месяца безработицы составляет 75% от средней зарплаты, а в последующие три месяца 60%. При этом размер пособия не может превышать минимальный и максимальный установленный порог.

Ранее в Ростовской области увеличили размер социальной пенсии.

#Экономика#Новости
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