Кто станет безработным из-за коронавируса в Ростове

Мировые эксперты подсчитали, что пандемия коронавируса замедлит рост мировой экономики на 1−1,5%, а по данным Международной организации труда ООН, безработными станут около 25 миллионов человек.
Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей в России показал, что три миллиона из них могут закрыться. Работу потеряют 8,6 миллиона человек.
По официальным данным, в России на 2 апреля насчитывается 3548 зараженных коронавирусом, однако только за последние сутки был зарегистрирован 771 новый случай, и в ближайшие дни число заболевших будет только расти. А, значит, и сроки принятых в связи с пандемией ограничений будут продлеваться.
Российское правительство и региональные власти принимают меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, и бизнес готовится к худшим временам.
Турбизнес на грани
Первыми, кто ощутил на себе последствия китайской инфекции, стали туристические компании. Уже в марте туроператоры отказались от продажи путевок в страны со сложившейся эпидемиологической обстановкой: Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Далее последовали отмены поездок во Францию, Германию и Испанию.
Авиакомпании одна за другой стали отменять рейсы за границу из аэропорта Платов. А с 27 марта Россия ограничила все международное авиасообщение. Но, по мнению федерального секретаря «Партии Роста» Александра Хуруджи, ростовский аэропорт сможет компенсировать частично выпадающие доходы за счет внутренних перевозок. «Если удастся снизить цены на внутренние полеты, те, кто летал в Турцию, с учетом снижения качества жизни россиян, захочет отдыхать в Ростовской области. Нужно и можно посещать шолоховские места, Старочеркасск, Азов, Новочеркасск, Таганрог, и, конечно, сам Ростов», — оптимистично заявил он.
Но уже сейчас в Ростовской области без работы остались тысячи менеджеров по продажам, сопровождающих туристические группы, организаторов поездок, гидов и т. д. Так, на популярных сайтах объявлений о работе в регионе нашлось всего четыре вакансии, связанные с туристической отраслью, да и те были размещены еще в начале марта и с тех пор не обновлялись. Зарплата менеджера по продаже туристических услуг, согласно опубликованным на hh.ru вакансиям, составляла от 30 до 100 тысяч рублей в месяц.
Общепит под запретом
С 28 марта и до особого распоряжения на всей территории региона была приостановлена работа всех ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания. Разрешено работать только сервисам по доставке еды. Распоряжение подписал губернатор региона Василий Голубев для того, чтобы остановить распространение COVID-19. На тот момент в регионе было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.
За день до этого управление торговли Ростова-на-Дону сообщило, что заведения общепита сократили число посадочных мест на 20% из-за отсутствия посетителей.
Из-за этого без работы остались повара, официанты, бармены, администраторы залов и другие работники отрасли. Рассчитывать на сохранение работы в связи с переходом на услуги по доставке еды из них могут лишь единицы, не все заведения смогут переквалифицироваться.
Да и после отмены всех ограничивающих мер, вряд ли отрасль общепита в регионе ждут радостные времена. Массовых сокращений не избежать из-за существенного падения реальных доходов россиян.
На сервисе Avito последние вакансии в сфере общепита размещались больше недели назад, зарплата поваров в зависимости от квалификации и опыта составляла в городе от 25 и до 60 тысяч рублей, барменов и бариста — около 30 тысяч, официантов — от тысячи до двух тысяч рублей за смену, кухонных рабочих — от 15 тысяч рублей в месяц, курьеров по доставке еды — в среднем порядка 17 тысяч рублей.
Транспорт и такси
Глава департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов 25 марта заявил, что уменьшение пассажиропотока в общественном транспорте может привести к невыплатам зарплат водителям. После перевода школьников и студентов вузов Ростова на дистанционное обучение пассажиропоток на некоторых маршрутах сократился на 40%. С началом объявленных президентом Владимиром Путиным ограничений общественный транспорт в городе был переведен на график работы выходных дней. А после введения режима самоизоляции подвижной состав выходящий на рейсы общественный транспорт был сокращен еще на 200 единиц.
В сфере такси также отмечается спад спроса более чем на 50%. Оценить точно падение рынка услуг такси в Ростове пока не представляется возможным, но для примера жители Москвы совершили на такси на 64% поездок меньше с 22.00 30 марта до 10.00 31 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом власти Ростовской области уточнили, что общественный транспорт и такси продолжат работать во время режима самоизоляции. Въезды и выезды в населенные пункты региона остаются открытыми, разрешено свободное передвижение на личном транспорте. Из этого следует, что сотрудникам автозаправочных станций, автосервисов, автомастерских переживать из-за возможной потери работы пока не приходится.
Жизнь без кино и маникюра
Кроме заведений общепита, в субботу закрылись в Ростовской области салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, фитнес-центры, солярии, бани и сауны, кинотеатры. В регионе запретили проводить досуговые, развлекательные, зрелищные, спортивные и другие мероприятия с участием граждан.
Администраторы, кассиры, инструкторы, контролеры, менеджеры — все они вынуждены были уволиться или взять отпуск, зачастую неоплачиваемый.
В среднесрочной перспективе прогнозы для сфер развлечений и оказания личных услуг также не слишком радужные. В сложные времена люди начинают отказываться от непервостепенных потребностей — от того, что можно отложить на потом или обойтись без этого. Так, в дальнейшем последует сокращение заказов на ремонт квартир, на профессиональное образование, на оказание услуг культуры и спорта, будут страдать фитнес-тренеры, репетиторы, услуги, связанные с развлечениями, таксисты, парикмахерские салоны.
Из-за кризиса и падения уровня доходов отрасль будет оправляться долго и трудно, с сокращениями зарплат и персонала.