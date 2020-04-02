Кто станет безработным из-за коронавируса в Ростове

Но уже сейчас в Ростовской области без работы остались тысячи менеджеров по продажам, сопровождающих туристические группы, организаторов поездок, гидов и т. д. Так, на популярных сайтах объявлений о работе в регионе нашлось всего четыре вакансии, связанные с туристической отраслью, да и те были размещены еще в начале марта и с тех пор не обновлялись. Зарплата менеджера по продаже туристических услуг, согласно опубликованным на hh.ru вакансиям, составляла от 30 до 100 тысяч рублей в месяц.