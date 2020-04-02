Почта России: получать выплаты на дом будет удобно и безопасно

Одновременно с выплатой средств на дому сотрудник даст гражданину отрывную квитанцию, содержащую все виды выплат — базовую и страховую пенсии, а также доппособия. Вместе с тем пенсионеры получат точную информацию по источникам финансового обеспечения и периоду выплат. В случае если человек отсутствует по указанному адресу в момент доставки, необходимо позвонить по бесплатному номеру контактного центра Почты России 8-800-1-000-000, сообщить свой адрес и время для встречи с почтальоном. Пенсия или пособие будут доставлены повторно.