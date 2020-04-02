Почта России: получать выплаты на дом будет удобно и безопасно

Posted 2 апреля 2020, 17:10
Published 2 апреля 2020, 17:10
Modified 17 сентября 2022, 16:56
Updated 17 сентября 2022, 16:56
Так, девяносто два процента получает выплаты на дому, и только восемь процентов посещают отделения. Однако в апреле пенсии и пособия для этой категории граждан также будут доставляться домой, сообщает aif.ru
Одновременно с выплатой средств на дому сотрудник даст гражданину отрывную квитанцию, содержащую все виды выплат — базовую и страховую пенсии, а также доппособия. Вместе с тем пенсионеры получат точную информацию по источникам финансового обеспечения и периоду выплат. В случае если человек отсутствует по указанному адресу в момент доставки, необходимо позвонить по бесплатному номеру контактного центра Почты России 8-800-1-000-000, сообщить свой адрес и время для встречи с почтальоном. Пенсия или пособие будут доставлены повторно.
Наряду с тем посредством контактного центра почты можно вызвать почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом, который обеспечивает удаленную оплату услуги ЖКХ, связи, налогов, штрафов ГИБДД. Есть возможность использовать и другие услуги Почты России: оформить подписку на периодические издания. Перевод денег происходит мгновенно, а после оплаты клиенту выдается кассовый чек. В настоящее время эта услуга является бесплатной.
В текущей ситуации Почта России ориентируется на нужды населения, упрощая получение большинства услуг и снижая ценовую политику. Практически в два раза уменьшена стоимость курьерской доставки, упрощена процедура подключения онлайн-ретейлеров к логистической системе почты. Помимо того, ликвидирована комиссия на платежи через мобильные почтово-кассовые терминалы почтальонов.
В региональную сеть включены сорок две тысячи отделений почтовой связи по всей России. Преимущественное число услуги Почты России доступны на сайте или в мобильном приложении.