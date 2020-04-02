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Posted 2 апреля 2020, 13:18

Published 2 апреля 2020, 13:18

Modified 17 сентября 2022, 16:56

Updated 17 сентября 2022, 16:56

В Коммунарке в изоляцию отправили всю службу безопасности больницы

В Коммунарке в изоляцию отправили всю службу безопасности больницы

2 апреля 2020, 13:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Коммунарке китайскую коронавирусную инфекцию мог подхватить один из охранников.

В итоге было принято решение изолировать весь персонал службы безопасности госпиталя. Об этом информирует ФедералПресс.

По предварительным данным, переносчиком коронавируса COVID-19 может быть работник ЧОП «Кайман». Мужчину направили на КПП Коммунарки по распределению.

Охранник почувствовал себя плохо 24 марта. Его положили в больницу с подозрением на COVID-19. Основной диагноз, который поставили пациенту врачи, двусторонняя пневмония средней тяжести. Окончательного результата на коронавирус еще нет. Время от времени состояние здоровья охранника ухудшается.

Коллег больного было решено отстранить от работы. Их также проверят на китайскую коронавирусную инфекцию.

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