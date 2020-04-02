В Коммунарке в изоляцию отправили всю службу безопасности больницы

Охранник почувствовал себя плохо 24 марта. Его положили в больницу с подозрением на COVID-19. Основной диагноз, который поставили пациенту врачи, двусторонняя пневмония средней тяжести. Окончательного результата на коронавирус еще нет. Время от времени состояние здоровья охранника ухудшается.