Павел Ливинский поручил дочерним предприятиям подготовиться к ОЗП на 100%

Глава ГК рассказал, что всем сотрудникам группы "Россети", которые продолжают работать с момента введения в регионах режима повышенной готовности и до его конца, предоставляется надбавка к окладу. Помимо этого, отметил Павел Ливинский, компания поможет семьям работников, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также пенсионерам и ветеранам энергокомплекса. Также, как только завершится негативная эпидситуация, в отношении работников будут приняты и реабилитационные меры.