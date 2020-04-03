Павел Ливинский поручил дочерним предприятиям подготовиться к ОЗП на 100%

"Новые известия" пишут, что, со слов генерального директора холдинга Павла Ливинского, вне зависимости от происходящего в стране и мире группе «Россети» надлежит на 100% и точно в установленные временные рамки реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению бесперебойного потребительского электроснабжения.
Отмечается, что дочерним структурам поручено в срок закончить ремонтную и критическую части инвестпрограмм.
Глава ГК рассказал, что всем сотрудникам группы "Россети", которые продолжают работать с момента введения в регионах режима повышенной готовности и до его конца, предоставляется надбавка к окладу. Помимо этого, отметил Павел Ливинский, компания поможет семьям работников, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также пенсионерам и ветеранам энергокомплекса. Также, как только завершится негативная эпидситуация, в отношении работников будут приняты и реабилитационные меры.
Существенное внимание необходимо уделить развитию онлайн-услуг и клиентскому сервису. "Россети" должны оперативно находить решение возникающих у потребителей проблем и вопросов, максимально эффективно реагируя на запросы.
В заключение глава компании Павел Ливинский отметил, что холдинг должен быть в числе мировых лидеров по качеству и надежности электроснабжения, а также по вопросам взаимодействия с потребителями.