Все коммунальные службы Ростова перешли на удаленную работу с потребителями

ООО «Теплокоммунэнерго» оставил рабочими по обычному графику кассы в офисах в переулке Неклиновский, 4/1Б и на проспекте Театральный, 89. Также получить консультацию можно по многоканальному номеру телефона 285-06-67 или на сайте организации.