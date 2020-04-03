Все коммунальные службы Ростова перешли на удаленную работу с потребителями

Posted 3 апреля 2020, 19:05
Published 3 апреля 2020, 19:05
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
В связи с переходом на дистанционную работу ростовчанам рекомендуют воспользоваться удаленными способами взаимодействия с поставщиками коммунальных ресурсов.
ООО «Ростовские тепловые сети» готово ответить на вопросы юридических лиц по электронной почте, а физическим лицам на официальном сайте.
ООО «Теплокоммунэнерго» оставил рабочими по обычному графику кассы в офисах в переулке Неклиновский, 4/1Б и на проспекте Театральный, 89. Также получить консультацию можно по многоканальному номеру телефона 285-06-67 или на сайте организации.
АО «Ростовводоканал» отменил начисление пени в период с 28 марта по 6 апреля, по вопросам можно обращаться на сайт компании или по телефону «горячей линии» +7(863)2831717.
Ршить вопросы с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» также можно на официальном сайте или в мобильном приложении.
Получить консультацию ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» тоже можно на сайте или по многоканальным телефонам.
Отмечается, что в условиях самоизоляции из-за коронавируса аварийные ремонтные бригады предприятий коммунально-энергетического осуществляют круглосуточное дежурство в режиме «Повышенной готовности».