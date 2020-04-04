Жителя Ростовской области, переболевшего коронавирусом, выписали в Подмосковье

Так, на сайте ведомства говорится, что проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны. Всего на лечении в подмосковных стационарах находится 47 человек, в том числе из Москвы и Казани.
Напомним, что в Ростовской области зарегистрировали девять случаев заболевания коронавирусом. Еще пять исследований находятся на проверке в референс-центре.
Также на утро 4 апреля под меднаблюдением находились 4,4 тысячи человек в Ростовской области. Всего им было охвачено свыше восьми тысяч граждан с момента появления коронавируса.