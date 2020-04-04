rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителя Ростовской области, переболевшего коронавирусом, выписали в Подмосковье

4 апреля 2020, 18:20
Фото: pixabay.com
Из одной из больниц в Московской области был выписан житель Донецка Ростовской области, переболевший коронавирусом, сообщили в подмосковном Минздраве.

Так, на сайте ведомства говорится, что проходившие лечение в Московской области гражданин Венесуэлы и житель города Донецк Ростовской области выписаны. Всего на лечении в подмосковных стационарах находится 47 человек, в том числе из Москвы и Казани.

Напомним, что в Ростовской области зарегистрировали девять случаев заболевания коронавирусом. Еще пять исследований находятся на проверке в референс-центре.

Также на утро 4 апреля под меднаблюдением находились 4,4 тысячи человек в Ростовской области. Всего им было охвачено свыше восьми тысяч граждан с момента появления коронавируса.

Материалы по теме
Многодетной матери в Ростове задерживают выдачу паспорта из-за коронавирусаВ Ростове на коронавирус проверяют 2277 человек
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00