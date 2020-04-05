rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дело завели в Ростове из-за подмены в СИЗО обвиняемого на адвоката

5 апреля 2020, 08:17
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении сотрудника СИЗО-5, который допустил побег заключенного, сообщили в региональном УСКР.

По версии следствия, 4 февраля младший инспектор отдела безопасности недбросовестно выполнял обязанности. Из-за этого с территории СИЗО сбежал мужчина, обвиняемый в краже.

«Уголовное дело возбудили по статье „Халатность“, в данный момент проводятся следственные действия. В ходе расследования будут установлены другие сотрудники СИЗО, которые допустили халатное отношение к службе», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание по делу составляет три месяца ареста.

Ранее СМИ писали, что к обвиняемому пришел адвокат в парике и очках. Он передал их знакомому, а также они поменялись одеждой, что позволило фигуранту выйти на свободу. Подмену заметили только через 2 месяца.

Материалы по теме
Тюрьмы и СИЗО Ростовской области начали дезинфицировать от коронавирусаВ Ростове адвокат два месяца сидел в СИЗО вместо сбежавшего заключенногоВ Ростовской области задержан обвиняемый, поменявшийся местами в СИЗО с адвокатом
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00