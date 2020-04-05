Дело завели в Ростове из-за подмены в СИЗО обвиняемого на адвоката

По версии следствия, 4 февраля младший инспектор отдела безопасности недбросовестно выполнял обязанности. Из-за этого с территории СИЗО сбежал мужчина, обвиняемый в краже.
«Уголовное дело возбудили по статье „Халатность“, в данный момент проводятся следственные действия. В ходе расследования будут установлены другие сотрудники СИЗО, которые допустили халатное отношение к службе», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание по делу составляет три месяца ареста.
Ранее СМИ писали, что к обвиняемому пришел адвокат в парике и очках. Он передал их знакомому, а также они поменялись одеждой, что позволило фигуранту выйти на свободу. Подмену заметили только через 2 месяца.