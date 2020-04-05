Свалку контейнеров с анализами нашли в лесу рядом с Ростовом

Posted 5 апреля 2020, 02:19
Published 5 апреля 2020, 02:19
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
Автор публикации разместил фото, показав множество раскиданных по лесу баночек. Они находились возле проезжей части.
«Вот так у нас борются с коронавирусом, выбрасывая баночки с анализами в придорожной лесополосе. Их я обнаружил рядом с городом», — говорится в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях написали, что можно было выбросить не в лесу, а в мусорный контейнер. «Это биоотходы, специальная утилизация стоит хороших денег. Есть предположение, что скинула какая-нибудь частная клиника», — предположили горожане.
Некоторые предложили по данному факту обратиться в полицию.