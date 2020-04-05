rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2020, 02:19

Published 5 апреля 2020, 02:19

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Свалку контейнеров с анализами нашли в лесу рядом с Ростовом

5 апреля 2020, 02:19
Недалеко от Ростова-на-Дону местный житель обнаружил свалку контейнеров с анализами, сообщается в соцсети «ВКонтакте»

Автор публикации разместил фото, показав множество раскиданных по лесу баночек. Они находились возле проезжей части.

«Вот так у нас борются с коронавирусом, выбрасывая баночки с анализами в придорожной лесополосе. Их я обнаружил рядом с городом», — говорится в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях написали, что можно было выбросить не в лесу, а в мусорный контейнер. «Это биоотходы, специальная утилизация стоит хороших денег. Есть предположение, что скинула какая-нибудь частная клиника», — предположили горожане.

Некоторые предложили по данному факту обратиться в полицию.

Ранее в Ростове обнаружили свалку пасхальных куличей.

Материалы по теме
Свалку цветов обнаружили на Береговой в РостовеМакет разработанной для украшения города скульптуры нашли на свалке в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика