В Ростовской области задержан обвиняемый, поменявшийся местами в СИЗО с адвокатом

Posted 5 апреля 2020, 09:56
Published 5 апреля 2020, 09:56
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В СИЗО-5 в Батайске обвиняемый в краже 4 февраля сумел сбежать, притворившись своим же адвокатом. К мужчине приехал защитник с поддельным удостоверением, мужчина подготовился, надев очки и парик. Воспользовавшись отсутствием должного надзора со стороны охраны, они переоделись. Обвиняемый сумел выйти за пределы СИЗО в сопровождении инспектора. «Адвокат» задержанного занял его место, и в течение двух месяцев никто не замечал подмены.
«При опросе установлено, что гражданин якобы является его адвокатом. Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия. На данный момент в ГУФСИН России по Ростовской области ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказал Марухян.