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Posted 5 апреля 2020, 09:56

Published 5 апреля 2020, 09:56

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

В Ростовской области задержан обвиняемый, поменявшийся местами в СИЗО с адвокатом

5 апреля 2020, 09:56
В Ростовской области задержан обвиняемый, который сбежал из СИЗО, поменявшись местами с «поддельным» адвокатом, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь УФСИН по региону Борис Марухян.

В СИЗО-5 в Батайске обвиняемый в краже 4 февраля сумел сбежать, притворившись своим же адвокатом. К мужчине приехал защитник с поддельным удостоверением, мужчина подготовился, надев очки и парик. Воспользовавшись отсутствием должного надзора со стороны охраны, они переоделись. Обвиняемый сумел выйти за пределы СИЗО в сопровождении инспектора. «Адвокат» задержанного занял его место, и в течение двух месяцев никто не замечал подмены.

«При опросе установлено, что гражданин якобы является его адвокатом. Оба гражданина задержаны, в их отношении проводятся следственные действия. На данный момент в ГУФСИН России по Ростовской области ведется проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказал Марухян.

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