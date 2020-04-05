В Ростовской области задержан обвиняемый, поменявшийся местами в СИЗО с адвокатом

В СИЗО-5 в Батайске обвиняемый в краже 4 февраля сумел сбежать, притворившись своим же адвокатом. К мужчине приехал защитник с поддельным удостоверением, мужчина подготовился, надев очки и парик. Воспользовавшись отсутствием должного надзора со стороны охраны, они переоделись. Обвиняемый сумел выйти за пределы СИЗО в сопровождении инспектора. «Адвокат» задержанного занял его место, и в течение двух месяцев никто не замечал подмены.