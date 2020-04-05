rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2020, 02:51

Published 5 апреля 2020, 02:51

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Водитель такси в Ростове придумал способ защитить себя от коронавируса

5 апреля 2020, 02:51
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону водитель такси повесил в салоне пленку, чтобы никак не контактировать с пассажирами, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Таксист пленкой полностью закрыл свое сиденье от остальной части салона. Также он повесил листок, на котором попросил отнестись с пониманием к этой ситуации.

Автор публикации разместил фото из салона автомобиля. Пользователи в комментариях написали, что это нормально, так как таксисты находятся в группе риска.

Добавим, что в области зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Сейчас все пациенты находятся на лечении.

Ранее Ростовской области рекомендовали не вводить «сухой закон» из-за коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика