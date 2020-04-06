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Posted 6 апреля 2020, 14:05

Published 6 апреля 2020, 14:05

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Парковки в Ростове оставили бесплатными до пятницы

6 апреля 2020, 14:05
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону парковка в центре города останется бесплатной до 10 апреля, говорится в сообщении компании «Ростовское парковочное пространство».

При этом действие парковочных абонементов на размещение автомобилей в зоне парковочного пространства в Ростове-на-Дону будет пролонгировано на семь календарных дней.

Напомним, что парковки в центральной части Ростова-на-Дону для водителей сделали бесплатными 30 марта.

Напомним, что с 31 марта в Ростовской области был введен режим полной самоизоляции из-з распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона разрешается покидать свои дома только для того, чтобы посетить магазин или аптеку, а также доставить продукты питания и медикаменты родственникам старше 65 лет.

Без ограничений по городу могут передвигаться сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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