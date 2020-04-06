Парковки в Ростове оставили бесплатными до пятницы

Posted 6 апреля 2020, 14:05
Published 6 апреля 2020, 14:05
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
При этом действие парковочных абонементов на размещение автомобилей в зоне парковочного пространства в Ростове-на-Дону будет пролонгировано на семь календарных дней.
Напомним, что парковки в центральной части Ростова-на-Дону для водителей сделали бесплатными 30 марта.
Напомним, что с 31 марта в Ростовской области был введен режим полной самоизоляции из-з распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона разрешается покидать свои дома только для того, чтобы посетить магазин или аптеку, а также доставить продукты питания и медикаменты родственникам старше 65 лет.
Без ограничений по городу могут передвигаться сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий.