Парковки в Ростове оставили бесплатными до пятницы

Напомним, что с 31 марта в Ростовской области был введен режим полной самоизоляции из-з распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона разрешается покидать свои дома только для того, чтобы посетить магазин или аптеку, а также доставить продукты питания и медикаменты родственникам старше 65 лет.