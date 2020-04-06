Пенсионеры-волонтеры Ростовской области начали шить защитные маски

Posted 6 апреля 2020, 08:19
Published 6 апреля 2020, 08:19
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«Первые 50 предметов индивидуальной защиты были переданы двум Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей», — сказано в сообщении.
Маски шьют из марли и ситца, к работе по обеспечению масками детских домов подключились и матери детей-инвалидов.
Отмечается, что маски шьют в рамках проекта «Если рядом старший друг», который реализует общественная организация информационно-правовой поддержки граждан «Аксинья» при поддержке Фонда президентских грантов.
Напомним, медицинские маски стали таким дефицитом в Ростовской области после объявления пандемии коронавируса, что некоторые ростовчане тали стирать одноразовые средства индивидуальной защиты. Так, на одном из балконов очевидцы заметили вывешенные на просушку постиранные одноразовые маски.