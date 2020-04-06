Пенсионеры-волонтеры Ростовской области начали шить защитные маски

Напомним, медицинские маски стали таким дефицитом в Ростовской области после объявления пандемии коронавируса, что некоторые ростовчане тали стирать одноразовые средства индивидуальной защиты. Так, на одном из балконов очевидцы заметили вывешенные на просушку постиранные одноразовые маски.