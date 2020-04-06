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Posted 6 апреля 2020, 08:19

Published 6 апреля 2020, 08:19

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Пенсионеры-волонтеры Ростовской области начали шить защитные маски

6 апреля 2020, 08:19
«Серебряные» волонтеры в Новочеркасске начали шить защитные маски, сообщило правительство Ростовской области.

«Первые 50 предметов индивидуальной защиты были переданы двум Центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей», — сказано в сообщении.

Маски шьют из марли и ситца, к работе по обеспечению масками детских домов подключились и матери детей-инвалидов.

Отмечается, что маски шьют в рамках проекта «Если рядом старший друг», который реализует общественная организация информационно-правовой поддержки граждан «Аксинья» при поддержке Фонда президентских грантов.

Напомним, медицинские маски стали таким дефицитом в Ростовской области после объявления пандемии коронавируса, что некоторые ростовчане тали стирать одноразовые средства индивидуальной защиты. Так, на одном из балконов очевидцы заметили вывешенные на просушку постиранные одноразовые маски.

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