Шквалистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области

Так, по информации Ростовского гидрометцентра на территории региона в понедельник, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. При этом синоптики прогнозирую усиление ветра до 6-11 метров в секунду утром. Днем порывы ветра могут достигать местами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +4 до +9°С. В южных районах потеплеет до до 13С°.