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Posted 6 апреля 2020, 07:27

Published 6 апреля 2020, 07:27

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Шквалистый ветер до 18 метров в секунду прогнозируют в Ростовской области

6 апреля 2020, 07:27
Синоптики прогнозируют усиление ветра на территории Ростовской области, говорится в на сайте регионального ГУ МЧС.

Так, по информации Ростовского гидрометцентра на территории региона в понедельник, 6 апреля, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. При этом синоптики прогнозирую усиление ветра до 6-11 метров в секунду утром. Днем порывы ветра могут достигать местами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +4 до +9°С. В южных районах потеплеет до до 13С°.

Кроме того, в большинстве районов Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность.

Напомним, что ранее ростовчан предупредили о заморозках, которые ожидаются в начале текущей недели. Уже в ночь на вторник похолодает до +1 С°, днем температура поднимется до +11С°. В среду ночью прогнозируются заморозки, температура может упасть до -2 С°. К пятнице потеплеет до +17С°.

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