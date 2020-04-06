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В Приморском крае запустят систему электронных пропусков

6 апреля 2020, 10:58
Фото: pixabay.com
На территории Приморского края начиная с 7 апреля начнет работать система электронных пропусков. Подчеркивается, что такие пропуски необходимы для граждан, которые до сих пор посещают работу.

Как сообщает RNS, пропуск будет поступать на смартфон гражданина в виде смс-сообщения, которое подтверждает его необходимость в передвижении по городу. Об этом рассказал министр цифрового развития Приморского края Сергей Максимчук.

Перечень компаний, чьи сотрудники смогут свободно передвигаться до работы, будет создан, основываясь на списке профильных ведомств.

Так, для подтверждения своего законного нахождения на улице, гражданину необходимо предъявить паспорт, смс, а также справку с работы.

По данным на 5 апреля текущего года, число инфицированных коронавирусом составило 5389 человек. Выздоровели 355 человек, погибли 45.

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