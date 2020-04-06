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Posted 6 апреля 2020, 14:52

Published 6 апреля 2020, 14:52

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

В России право продавать маски, перчатки и защитную одежду дали только аптекам

В России право продавать маски, перчатки и защитную одежду дали только аптекам

6 апреля 2020, 14:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Средства массовой информации обнародовали приказ правительства России «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».

В документе прописано, что осуществлять розничную продажу марли, медицинских масок и перчаток, респираторов и защитной одежды теперь могут только лицензированные аптеки. Оптовая торговля данной продукцией разрешена лишь региональным операторам, сообщает телеграм-канал «Мейстер».

В каждом субъекте Российской Федерации оператором назначается структура, имеющая лицензию на торговлю медицинскими препаратами от гемофилии, муковисцидоза и других недугов по списку из постановления Кабмина РФ от 2018 года.

Общероссийским оператором-координатором стала корпорация «Росхимзащита». Власти установили предельную розничную и оптовую торговые надбавки. Первая будет не выше 10 копеек за изделие, вторая — не больше 10% отпускной цены.

Авторы «Мейстер» информируют, что постановление свидетельствует о неверии российских чиновников в невидимую руку рынка и ее способность удовлетворить потребность в марле, защитных масках и медицинских перчатках. Москва верит только в централизованное распределение и снабжение.

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