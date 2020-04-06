В России право продавать маски, перчатки и защитную одежду дали только аптекам

Posted 6 апреля 2020, 14:52
Published 6 апреля 2020, 14:52
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
В документе прописано, что осуществлять розничную продажу марли, медицинских масок и перчаток, респираторов и защитной одежды теперь могут только лицензированные аптеки. Оптовая торговля данной продукцией разрешена лишь региональным операторам, сообщает телеграм-канал «Мейстер».
В каждом субъекте Российской Федерации оператором назначается структура, имеющая лицензию на торговлю медицинскими препаратами от гемофилии, муковисцидоза и других недугов по списку из постановления Кабмина РФ от 2018 года.
Общероссийским оператором-координатором стала корпорация «Росхимзащита». Власти установили предельную розничную и оптовую торговые надбавки. Первая будет не выше 10 копеек за изделие, вторая — не больше 10% отпускной цены.
Авторы «Мейстер» информируют, что постановление свидетельствует о неверии российских чиновников в невидимую руку рынка и ее способность удовлетворить потребность в марле, защитных масках и медицинских перчатках. Москва верит только в централизованное распределение и снабжение.