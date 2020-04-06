В США супруги умерли от коронавируса с разницей в 6 минут

Газета «Известия» пишет, что со слов их сына Бадди Бейкера, его отцу было семьдесят четыре года, а матери семьдесят два. Весной у супругов нашли легкую форму пневмонии. Из-за наличия астмы отца положили в больницу. В результате обследования у Бейкера-старшего обнаружили коронавирус. Вместе с тем, состояние матери Бадди, находящейся дома, стремительно ухудшалось. Ее также госпитализировали. Тест на COVID-19 оказался положительным.