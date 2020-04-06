Владимир Литвиненко: будущее энергетического сектора - природный газ

По мнению Владимира Литвиненко, даже из этой непростой ситуации РФ может выйти победителем. Нужно, чтобы в трубе была продукция не только «Газпрома», но и других поставщиков. Это позволит увеличить нишу российского трубопроводного газа на рынке Евросоюза. По газопроводу просто надо поставлять газ, который, условно говоря, принадлежит «Роснефти», «Новатэку», «Лукойлу» и зарубежным инвесторам. В результате условие ликвидации монополии доступа к экспортной трубе будет соблюдено.