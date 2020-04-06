Владимир Литвиненко: будущее энергетического сектора - природный газ

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко рассказал, что может сделать Российская Федерация для изменения сложившейся ситуации, информирует Forpost-sz.ru.
По словам Владимира Литвиненко, природный газ в ближайшие 10 лет будет иметь особое значение для глобального энергетического сектора. В первую очередь речь здесь идет о сжиженном природном газе (СПГ). Производство последнего давно превратилось в самостоятельную отрасль газовой промышленности. Произошло это из-за гибкости логистических цепочек в сравнении с трубопроводными поставками.
Ректор Санкт-Петербургского горного университета добавил, что Россия имеет большой потенциал для развития данной отрасли. Уже через десятилетие в стране ежегодный объем производства может достичь 140-160 миллионов тонн. Это около 20% мирового рынка. Спрос на газ будет расти со стороны азиатских и европейских государств.
К сожалению, «Газпром» не имеет возможности увеличивать объем поставок в Европу. Когда газопровод «Северный поток-2» будет достроен, ЕС, скорее всего, не позволит наращивать объемы продажи путем трубного транспорта. Аргументом тут станут антимонопольные законы.
По мнению Владимира Литвиненко, даже из этой непростой ситуации РФ может выйти победителем. Нужно, чтобы в трубе была продукция не только «Газпрома», но и других поставщиков. Это позволит увеличить нишу российского трубопроводного газа на рынке Евросоюза. По газопроводу просто надо поставлять газ, который, условно говоря, принадлежит «Роснефти», «Новатэку», «Лукойлу» и зарубежным инвесторам. В результате условие ликвидации монополии доступа к экспортной трубе будет соблюдено.
Власти европейских стран относят газ к экологически чистому топливу. Его нехватка в Старом Свете сейчас достигает 50-80 миллиардов кубометров. Именно на эту нишу уже нацелились американские поставщики. Кремль совершит стратегическую ошибку, не попытавшись ее перехватить.
Отметим, что на данный момент Российская Федерация в отношении СПГ отстает от таких государств, как Катар, Австралия и Соединенные Штаты Америки. Сегодня скорость принятия решений со стороны регулятора играет важную роль. Регулятором должно выступать государство. Такой подход позволит поднять эффективность компаний, получить возможности для пополнения бюджета страны, развить профильные отрасли и социально-экономическую инфраструктуру субъектов РФ.