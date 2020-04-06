Власти Ростова рассказали о ситуации с коронавирусом

Сейчас под наблюдением врачей находятся 1670 человек, в том числе 123 ребенка. Из-под наблюдения выбыли 199 граждан.
За последние сутки в городе и области в целом случаев заболевания выявлено не было. В данный момент 2 человека находятся в обсреваторе, еще 10 — в инфекционном отделении.
Всего в области зарегистрировано девять случаев заражения, в том числе шесть приходятся на Ростов.
Ранее стало известно, что Ростовская область получит из федерального бюджета 157,2 миллиона рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.
Деньги поступят межбюджетными трансферами разных объемов во все регионы страны.