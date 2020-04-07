Более 250 остановок и 850 многоэтажек продезинфицировали в Таганроге

В многоэтажках дезинфицирующим раствором обработали входные группы, лестничные марши и клетки. Кроме того, в городе продезинфицировали детские игровые площадки и комплексы в Приморском парке и пляже, на Пушкинской набережной, Центральном пляже, в скверах Петра I и Западный.