Члены ЦИК еще не обсуждали вопрос переноса Единого дня голосования

Заседание проходило в онлайн-формате. Гришина заявила, что Центральная избирательная комиссии Российской Федерации тему переноса единого дня голосования пока не поднимала. Члены комиссии будут принимать решение о возобновлении отложенных региональных и местных избирательных кампаний отдельно по каждому субъекту РФ. Данные вопросы можно обсуждать только в случае улучшения ситуации с распространением китайской коронавирусной инфекцией.