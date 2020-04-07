Члены ЦИК еще не обсуждали вопрос переноса Единого дня голосования

Чиновница приняла участие в круглом столе, который был посвящен данному вопросу. Об этом информирует ФедералПресс.
Заседание проходило в онлайн-формате. Гришина заявила, что Центральная избирательная комиссии Российской Федерации тему переноса единого дня голосования пока не поднимала. Члены комиссии будут принимать решение о возобновлении отложенных региональных и местных избирательных кампаний отдельно по каждому субъекту РФ. Данные вопросы можно обсуждать только в случае улучшения ситуации с распространением китайской коронавирусной инфекцией.
«Ответственность за возобновление кампании опять же на регионе РФ, на организующей выборы комиссии, но с участием ЦИК России», – подчеркнула секретарь Центризбиркома.
Гришина добавила, что в случае необходимости члены ЦИК могут перенести Единый день голосования.