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Члены ЦИК еще не обсуждали вопрос переноса Единого дня голосования

7 апреля 2020, 13:43
Фото: kremlin.ru
Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина рассказала журналистам о решении своего ведомства отложить региональные избирательные кампании в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Чиновница приняла участие в круглом столе, который был посвящен данному вопросу. Об этом информирует ФедералПресс.

Заседание проходило в онлайн-формате. Гришина заявила, что Центральная избирательная комиссии Российской Федерации тему переноса единого дня голосования пока не поднимала. Члены комиссии будут принимать решение о возобновлении отложенных региональных и местных избирательных кампаний отдельно по каждому субъекту РФ. Данные вопросы можно обсуждать только в случае улучшения ситуации с распространением китайской коронавирусной инфекцией.

«Ответственность за возобновление кампании опять же на регионе РФ, на организующей выборы комиссии, но с участием ЦИК России», – подчеркнула секретарь Центризбиркома.

Гришина добавила, что в случае необходимости члены ЦИК могут перенести Единый день голосования.

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