Депутаты-единороссы в Ростовской области стали волонтерами на время пандемии COVID-19

Александр Ищенко отметил, что коронавирус изменили жизнь людей, и социально-экономическую реальность и, конечно же, внес значительные коррективы в работу органов власти. «Потребовались экстраординарные меры по введению в Ростовской области ограничительных мероприятий, перестройке работы всех структур, созданию системы оперативной помощи и социальной поддержки граждан. «Единая Россия», депутатский корпус партии всех уровней оперативно включились в эту непростую и очень объемную работу. Наша фракция и все депутаты должны принять самое действенное участие в решении задач социальной поддержки граждан, в особенности граждан из «группы риска», стать связующим звеном в координации этой работы. Это вопрос не только депутатской работы, но и гражданского и человеческого долга каждого из нас, — обратился к однопартийцам спикер парламента.