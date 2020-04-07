Депутаты-единороссы в Ростовской области стали волонтерами на время пандемии COVID-19

Депутаты-единороссы сошлись во мнении, что в сложные времена каждый из них может стать волонтером, чтобы помогать жителям региона из «группы риска» — многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. При этом помощь может быть разной, кто-то из народных избранников может передать нуждающимся продуктовые наборы и дезинфицирующие средства или оказать другую материальную помощь, кто-то принять участие в работе Волонтерского центра или бесплатно предоставить транспорт.
По словам председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»), многие парламентарии уже включились в волонтерскую работу, например Саркис Гогорян, Елена Мелихова, Владимир Окунев, Арутюн Сурмалян и другие депутаты в своих избирательных округах собрали для нуждающихся семей наборы дезсредств и продуктов. А, например, Адам Батажев сообщил о том, что освободит от арендной платы предпринимателей, которым пришлось закрыть на время свои торговые площадки.
Кроме того, депутаты ЗСРО, которые являются руководителями предприятий, решили предоставить медучреждениям автомобили с водителями, минимум на месяц сохранив при этом их на полном обеспечении своих компаний. Такая поддержка медикам оказалась очень нужна из-за того, что число вызовов «на дом» выросло за последнее время в несколько раз. Медицинские работники выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, которые не могут посещать медучреждения из-за принятых в регионе ограничительных мер.
Парламентарии уже договорились о предоставлении медучреждениям 12 автомобилей, но потребность в них гораздо выше — 300-400 на весь регион. Александр Ищенко призвал всех единороссов, у которых есть такая возможность, присоединиться к проекту.
Александр Ищенко отметил, что коронавирус изменили жизнь людей, и социально-экономическую реальность и, конечно же, внес значительные коррективы в работу органов власти. «Потребовались экстраординарные меры по введению в Ростовской области ограничительных мероприятий, перестройке работы всех структур, созданию системы оперативной помощи и социальной поддержки граждан. «Единая Россия», депутатский корпус партии всех уровней оперативно включились в эту непростую и очень объемную работу. Наша фракция и все депутаты должны принять самое действенное участие в решении задач социальной поддержки граждан, в особенности граждан из «группы риска», стать связующим звеном в координации этой работы. Это вопрос не только депутатской работы, но и гражданского и человеческого долга каждого из нас, — обратился к однопартийцам спикер парламента.