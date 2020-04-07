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«Горячую линию» по вопросам браконьерства открыли в Ростовской области

7 апреля 2020, 08:50
Фото: uprvetro.donland.ru
В Ростовской области открыли телефон «горячей линии» по вопросам браконьерства, сообщило региональное управление ветеринарии.

В марте в региональном правительстве состоялось очередное заседание рыбохозяйственного совета Ростовской области, на котором обсудили вопросы подготовки двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.

Всем профильным ведомствам по итогам заседания дали поручения, управление ветеринарии обязали открыть «горячую линию», на которую местные жители могли бы сообщать о случаях браконьерства.

«Уведомить управление о фактах браконьерства и незаконной торговли водными биоресурсами, в том числе занесенными в Красные книги России и Ростовской области можно по телефону 8(863)210-48-41», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Ростовской области из-за коронавируса запретили посещение охотничьих угодий и охоту.

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