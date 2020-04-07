«Горячую линию» по вопросам браконьерства открыли в Ростовской области

В марте в региональном правительстве состоялось очередное заседание рыбохозяйственного совета Ростовской области, на котором обсудили вопросы подготовки двухмесячника по охране весенне-нерестующих видов рыб.
Всем профильным ведомствам по итогам заседания дали поручения, управление ветеринарии обязали открыть «горячую линию», на которую местные жители могли бы сообщать о случаях браконьерства.
«Уведомить управление о фактах браконьерства и незаконной торговли водными биоресурсами, в том числе занесенными в Красные книги России и Ростовской области можно по телефону 8(863)210-48-41», — говорится в сообщении ведомства.