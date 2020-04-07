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Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok

7 апреля 2020, 12:06
Фото: Пресс-служба Yota
Yota включила TikTok в список мобильных приложений с безлимитным доступом для пользователей смартфонов.

Стоимость подключения составляет 30 рублей за 30 дней для всех регионов РФ. Клиенты Yota могут активировать безлимитный доступ в мобильном приложении оператора.

TikTok стал самым быстрорастущем сервисом в 2019 году в категории «Видеосервисы» у пользователей Yota. Он занял второе место в рейтинге, обогнав Twitch и контент для взрослых.

По данным TikTok российские пользователи в 2019 году просматривали в среднем 16,25 млрд видео ежемесячно, размещали же в среднем 20,83 млн роликов в месяц.

«TikTok стремительно набирает популярность среди нашей аудитории. В 2019 году пользователи Yota потратили на него в 30 раз больше трафика, чем в предыдущем. Поэтому теперь у наших клиентов есть возможность подключить к нему неограниченный доступ и не думать о том, сколько трафика они потратили», — говорит директор по продуктовому маркетингу Дмитрий Рудских.

Подключение безлимитного доступа к мобильным приложениям позволяет пользоваться самыми популярными сервисами без ограничений по объему трафика. Среди них мессенджеры, социальные сети, музыкальные и видеосервисы, а также почта. Посмотреть полный список приложений можно на сайте https://www.yota.ru/.

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