Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok

«TikTok стремительно набирает популярность среди нашей аудитории. В 2019 году пользователи Yota потратили на него в 30 раз больше трафика, чем в предыдущем. Поэтому теперь у наших клиентов есть возможность подключить к нему неограниченный доступ и не думать о том, сколько трафика они потратили», — говорит директор по продуктовому маркетингу Дмитрий Рудских.