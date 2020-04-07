Краснодарский ЮЗТС изготовил новый станок для госпредприятия Урала

В марте этого года делегация завода приняла участие в профильной выставке, проходившей в Екатеринбурге, где были представлены новейшие разработки предприятия. Там также состоялся ряд важных встреч как с постоянными партнерами ЮЗТС, так и с потенциальными клиентами. Были заключены новые договоренности о поставке оборудования на предприятия Свердловской области.