Краснодарский ЮЗТС изготовил новый станок для госпредприятия Урала

В настоящий момент оборудование демонтируется для отгрузки заказчику в Екатеринбург.
По сообщению пресс-службы ЮЗТС, на новом станке будут обрабатываться детали особой сложности из чёрных и цветных металлов для нужд энергетического машиностроения Урала и Сибири.
В марте этого года делегация завода приняла участие в профильной выставке, проходившей в Екатеринбурге, где были представлены новейшие разработки предприятия. Там также состоялся ряд важных встреч как с постоянными партнерами ЮЗТС, так и с потенциальными клиентами. Были заключены новые договоренности о поставке оборудования на предприятия Свердловской области.
- Сегодня значительная доля продукции завода производится для предприятий Свердловской области и спрос продолжает расти. Мы намерены закрепиться на Урале всерьез и надолго, - сообщили в пресс-службе ЮЗТС.
ЮЗТС был создан в 2016 году на базе легендарного советского завода имени Седина, который поставлял токарно-карусельные станки в 65 стран мира. На сегодняшний день кубанские станкостроители активно восстанавливают свои позиции, их продукция востребована как в России, так и за рубежом.
Южный завод тяжелого станкостроения официально включен в реестр российских производителей промышленной продукции. Завод входит в перечень организаций, деятельность которых допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».