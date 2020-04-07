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Краснодарский ЮЗТС изготовил новый станок для госпредприятия Урала

7 апреля 2020, 17:08
На Южном заводе тяжёлого станкостроения (ЮЗТС) успешно прошёл приёмо-сдаточные испытания одностоечный токарно-карусельный станок для одного из специализированных государственных предприятий Свердловской области.

В настоящий момент оборудование демонтируется для отгрузки заказчику в Екатеринбург.

По сообщению пресс-службы ЮЗТС, на новом станке будут обрабатываться детали особой сложности из чёрных и цветных металлов для нужд энергетического машиностроения Урала и Сибири.

В марте этого года делегация завода приняла участие в профильной выставке, проходившей в Екатеринбурге, где были представлены новейшие разработки предприятия. Там также состоялся ряд важных встреч как с постоянными партнерами ЮЗТС, так и с потенциальными клиентами. Были заключены новые договоренности о поставке оборудования на предприятия Свердловской области.

- Сегодня значительная доля продукции завода производится для предприятий Свердловской области и спрос продолжает расти. Мы намерены закрепиться на Урале всерьез и надолго, - сообщили в пресс-службе ЮЗТС.

ЮЗТС был создан в 2016 году на базе легендарного советского завода имени Седина, который поставлял токарно-карусельные станки в 65 стран мира. На сегодняшний день кубанские станкостроители активно восстанавливают свои позиции, их продукция востребована как в России, так и за рубежом.

Южный завод тяжелого станкостроения официально включен в реестр российских производителей промышленной продукции. Завод входит в перечень организаций, деятельность которых допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

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