Курсы подготовки к ЕГЭ предложил российским школьникам МегаФон

Бесплатная программа на собственной образовательной платформе оператора «МегаФон Образование» будет доступна до конца апреля, в ходе прохождения курса учащиеся смогут выполнять задания и отправлять их для проверки.
В настоящее время доступны к просмотру видеоролики по обществознанию, русскому языку и математике. Предметный курс состоит из видеолекций и автопроверки сделанных заданий. В курсе математики есть разбор решений практических задач из открытого банка Федерального института педагогических измерений, который помогает ученикам получить более высокие баллы на экзамене.
Также в курсах разбирают наиболее типичные ошибки учащихся при заполнении и оформлении бланков, из-за которых снижают баллы при оценивании.
«Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы, и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями», – прокомментировал генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
Для учеников средних и старших классов на платформе есть курсы для подготовки к олимпиаде по математике, в котором собраны задания повышенной сложности. Кроме того, на платформе доступны онлайн-курсы от партнеров и собственные программы оператора для студентов и молодых специалистов. Это программы по финансам, маркетингу, менеджменту, IT и узкопрофильным направлениям.