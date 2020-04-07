Курсы подготовки к ЕГЭ предложил российским школьникам МегаФон

«Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы, и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями», – прокомментировал генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.