Производитель станков начал выпускать антисептик в Ростове

Posted 7 апреля 2020, 06:40
Published 7 апреля 2020, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
Предприятие занимается производством измерительного и производственного оборудования и станков. Она расширила ассортимент товаров и начала производить средство для дезинфекции рук.
«Мощность составляет до одной тонны средств в сутки. Реализовывать его планируется в регионе в период распространения коронавируса», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас рассматривается возможность увеличения объема производимой продукции. Также может быть расширена линейка выпускаемых средств.