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Posted 7 апреля 2020, 06:40

Published 7 апреля 2020, 06:40

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Производитель станков начал выпускать антисептик в Ростове

7 апреля 2020, 06:40
В Ростове-на-Дону компания, занимающаяся изготовлением станков, начала производить антисептическое средство, сообщили в правительстве региона.

Предприятие занимается производством измерительного и производственного оборудования и станков. Она расширила ассортимент товаров и начала производить средство для дезинфекции рук.

«Мощность составляет до одной тонны средств в сутки. Реализовывать его планируется в регионе в период распространения коронавируса», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас рассматривается возможность увеличения объема производимой продукции. Также может быть расширена линейка выпускаемых средств.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано девять случаев заболевания коронавируса.

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