Страховой Дом ВСК первым из страховых компаний получил рейтинг соцответственности

«Любая социальная, биологическая или экономическая экосистема жизнеспособна, когда она находится в состоянии ресурсного и энергетического баланса. В бизнесе, как и в жизни, важна гармония интересов. Ты не можешь выиграть, если не выигрывает твоя команда, твои партнеры и клиенты. Нельзя построить дом, если не проявишь заботу об окружающей его территории. Создание такого баланса в бизнесе — это ответственность и задача хорошего менеджера. Принципы социальной ответственности лежат в основе нашей философии управления, они воспитаны в нас с детства, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности ВСК: свою защиту нам доверили более 30 миллионов граждан РФ.Накопленный опыт прозрачных, уважительных и открытых отношений с клиентами, партнерами и сотрудниками, высококлассная команда управленцев позволяют компании в период высокого уровня неопределенности в экономике и в жизни нашего общества сохранять финансовую устойчивость и потенциал для развития. Следуя своей социальной миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие развитию здорового общества, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке», — прокомментировал Сергей Цикалюк, Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК.