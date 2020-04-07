Ученые подтвердили значительную пользу медицинских масок

В ходе экспериментов, которые были проведены международной группой ученых, выяснилось, что медицинские маски могут уменьшить темпы распространения COVID-19.

Газета «Известия» пишет, что в ходе исследования применялся спецаппарат Gesundheit II, имитирующий дыхание человека и анализирующий пробы воздуха. Выяснилось, что маски существенно уменьшали число различных вирусов, которые распространяются инфицированными пациентами. Отмечается, что в эксперименте, организованном специалистами Университета Гонконга, участвовали 246 добровольцев. У 111 пациентов за счет масок, количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, существенно уменьшилось.