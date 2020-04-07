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Ученые подтвердили значительную пользу медицинских масок

7 апреля 2020, 12:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В ходе экспериментов, которые были проведены международной группой ученых, выяснилось, что медицинские маски могут уменьшить темпы распространения COVID-19.

Газета «Известия» пишет, что в ходе исследования применялся спецаппарат Gesundheit II, имитирующий дыхание человека и анализирующий пробы воздуха. Выяснилось, что маски существенно уменьшали число различных вирусов, которые распространяются инфицированными пациентами.

Отмечается, что в эксперименте, организованном специалистами Университета Гонконга, участвовали 246 добровольцев. У 111 пациентов за счет масок, количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, существенно уменьшилось.

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