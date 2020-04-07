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В России стало больше детей-беспризорников

7 апреля 2020, 12:11
Фото: pxhere.com
В российских регионах стали чаще находить детей, которые гуляют по улицам без родительского надзора.

Как пишет News.ru, в 2018 году количество беспризорных детей в России составляло 68,7 тысяч, а через год их число выросло почти на семь тысяч человек. По данным МВД, больше всего беспризорников зафиксировано в Курганской области - почти десять тысяч человек, а меньше всего в Калмыкии, где поймали только двух сбежавших из дома несовершеннолетних.

Специалисты связывают рост числа беспризорных детей с кризисом института семьи и снижением уровня жизни граждан. Это подтверждает тот факт, что 80% воспитанников детских домов стали сиротами при живых родителях.

Психологи заявляют, что у детей-беспризорников формируется мировоззрение бродяги, что в свою очередь приводит к социальной инвалидности и неспособности контактировать с обществом. Впоследствии такие дети пополняют маргинальную часть населения.

#Новости#Общество
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