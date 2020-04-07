В России стало больше детей-беспризорников

Как пишет News.ru, в 2018 году количество беспризорных детей в России составляло 68,7 тысяч, а через год их число выросло почти на семь тысяч человек. По данным МВД, больше всего беспризорников зафиксировано в Курганской области - почти десять тысяч человек, а меньше всего в Калмыкии, где поймали только двух сбежавших из дома несовершеннолетних.