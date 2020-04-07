В Ростове составили более 800 протоколов за незаконную торговлю

Отмечается, что во время рейдов ликвидировали незаконную торговлю на улицах Сержантова, где убрали 72 торговых палатки, а также на Конституционной. Здесь находились 28 незаконных торговых мест. В переулке Днепровский демонтировали 68 торговых точек, на которые постоянно жаловались горожане.