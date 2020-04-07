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Posted 7 апреля 2020, 10:50

Published 7 апреля 2020, 10:50

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

В Ростове составили более 800 протоколов за незаконную торговлю

7 апреля 2020, 10:50
В Ростове-на-Дону за первые три месяца 2019 года составили 828 протоколов в отношении местных жителей за незаконную торговлю, сообщили в городской администрации.

Это 64% от всего объема прошлого года. Тогда составили 1,2 тысячи протоколов за аналогичные нарушения.

Отмечается, что во время рейдов ликвидировали незаконную торговлю на улицах Сержантова, где убрали 72 торговых палатки, а также на Конституционной. Здесь находились 28 незаконных торговых мест. В переулке Днепровский демонтировали 68 торговых точек, на которые постоянно жаловались горожане.

Кроме того, на улицах Зорге и Немировича-Данченко ликвидировали незаконные ярмарки. В данный момент рассматривается вопрос увеличения количества законных ярмарок для местных товаропроизводителей.

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