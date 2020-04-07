В Ростове составили более 800 протоколов за незаконную торговлю

Posted 7 апреля 2020, 10:50
Published 7 апреля 2020, 10:50
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
Это 64% от всего объема прошлого года. Тогда составили 1,2 тысячи протоколов за аналогичные нарушения.
Отмечается, что во время рейдов ликвидировали незаконную торговлю на улицах Сержантова, где убрали 72 торговых палатки, а также на Конституционной. Здесь находились 28 незаконных торговых мест. В переулке Днепровский демонтировали 68 торговых точек, на которые постоянно жаловались горожане.
Кроме того, на улицах Зорге и Немировича-Данченко ликвидировали незаконные ярмарки. В данный момент рассматривается вопрос увеличения количества законных ярмарок для местных товаропроизводителей.