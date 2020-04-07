В Ростовской области 20 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем

Ранее появилась информация, что в регионе из-за ситуации с коронавирусом не будут отменять парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Кроме того, стало известно, что за два месяца в Ростовской области умерли 76 фронтовиков Великой Отечественной войны.