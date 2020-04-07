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В Ростовской области 20 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечат жильем

7 апреля 2020, 14:44
Фото: pexels.com
В Ростовской области на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны потратят 34,6 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.

На эти деньги смогут обеспечить жильем 20 ветеранов, которые находятся на квартирном учете. Всего с 2015 года в течение четырех лет за счет денег федерального центра улучшили жилищные условия 1194 ветеранов.

«В этом году ветеранам помогут в оформлении необходимых документов и подборе жилых помещений для приобретения в собственность», — заявил глава Минстроя региона Сергей Куц.

Ранее появилась информация, что в регионе из-за ситуации с коронавирусом не будут отменять парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Кроме того, стало известно, что за два месяца в Ростовской области умерли 76 фронтовиков Великой Отечественной войны.

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