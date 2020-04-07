В Ростовской области увеличили число жителей, имеющих право на соцподдержку

Так, по словам министра, в регионе планируется увеличить размер прожиточного минимума. В настоящее время за адресной социальной помощью могут обратиться жители области, чей прожиточный минимум составляет чуть больше 10 тысяч рублей. После того, как депутаты примут изменения, на соцподдержку смогут рассчитывать и семьи, в которых среднедушевой доход составляет до 15 тысяч рублей.