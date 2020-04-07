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В Ростовской области увеличили число жителей, имеющих право на соцподдержку

7 апреля 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области 9 апреля на заседании Законодательного собрания внесут изменения в региональные законы для исполнения распоряжения губернатора о мерах поддержки населения во время режима самоизоляции, сообщила министр труда и социального развития Елена Елисеева.

Так, по словам министра, в регионе планируется увеличить размер прожиточного минимума. В настоящее время за адресной социальной помощью могут обратиться жители области, чей прожиточный минимум составляет чуть больше 10 тысяч рублей. После того, как депутаты примут изменения, на соцподдержку смогут рассчитывать и семьи, в которых среднедушевой доход составляет до 15 тысяч рублей.

«В областной закон в рамках того же распоряжения губернатора будет внесено изменение, которое коснется семей с двумя и более детьми. А именно будем применять прожиточный минимум установленный на ребенка», — пояснила Елена Елисеева.

Депутаты также на заседании установят новую норму доплаты разницы между прожиточным среднедушевым доходом и прожиточным минимум. Если разница составит менее 10%, семья получит помощь в размере одной тысячи рублей.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил пакет социальных мер поддержки граждан на период режима самоизоляции.

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