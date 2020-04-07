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В ТД «Цимлянские вина» продлили конкурсное производство

7 апреля 2020, 13:32
Фото: wikimapia.org
Арбитражный суд Ростовской области продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства в ООО «Торговый дом «Цимлянские вина», говорится в документах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Так, конкурсное производство было продлено до 23 сентября 2020 года, в связи с тем, что еще не были завершены все мероприятия в рамках банкротства — не было распродано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами.

Напомним, что ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» признали банкротом в сентябре 2019 года. С иском о банкротстве торгового дома «Цимлянские вина» в Арбитражный суд обратился основной кредитор предприятия, банк ВТБ, сумма исковых требования превысила 161 миллион рублей.

По информации системы СПАРК, ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» было зарегистрировано в Ростовской области в 2014 году. В качестве основного вида деятельности компании указана оптовая торговля в специализированных магазинах.

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