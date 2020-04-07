В ТД «Цимлянские вина» продлили конкурсное производство

Так, конкурсное производство было продлено до 23 сентября 2020 года, в связи с тем, что еще не были завершены все мероприятия в рамках банкротства — не было распродано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами.
Напомним, что ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» признали банкротом в сентябре 2019 года. С иском о банкротстве торгового дома «Цимлянские вина» в Арбитражный суд обратился основной кредитор предприятия, банк ВТБ, сумма исковых требования превысила 161 миллион рублей.
По информации системы СПАРК, ООО «Торговый дом «Цимлянские вина» было зарегистрировано в Ростовской области в 2014 году. В качестве основного вида деятельности компании указана оптовая торговля в специализированных магазинах.