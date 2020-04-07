Volkswagen Polo перевернулся на трассе в Ростовской области, водитель погиб

Инцидент произошел в 17.05 мск на первом километре трассы «Покровская-Советская-Большекрепенская», водитель 1993 года рождения не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась. Мужчина получил множественные повреждения, от которых погиб на месте аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.