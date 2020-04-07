Volkswagen Polo перевернулся на трассе в Ростовской области, водитель погиб

Posted 7 апреля 2020, 07:33
Published 7 апреля 2020, 07:33
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
Инцидент произошел в 17.05 мск на первом километре трассы «Покровская-Советская-Большекрепенская», водитель 1993 года рождения не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась. Мужчина получил множественные повреждения, от которых погиб на месте аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее при столкновении двух иномарок в Батайске погибла 12-летняя девочка. Инцидент произошел в 15.10 мск 6 апреля в районе дома № 46 по улице Энгельса.