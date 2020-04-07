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Posted 7 апреля 2020, 07:33

Published 7 апреля 2020, 07:33

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Volkswagen Polo перевернулся на трассе в Ростовской области, водитель погиб

Volkswagen Polo перевернулся на трассе в Ростовской области, водитель погиб

7 апреля 2020, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Матвеево-Курганском районе вечером 6 апреля погиб водитель перевернувшегося Volkswagen Polo, сообщило управление ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 17.05 мск на первом километре трассы «Покровская-Советская-Большекрепенская», водитель 1993 года рождения не справился с управлением, в результате чего иномарка перевернулась. Мужчина получил множественные повреждения, от которых погиб на месте аварии. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее при столкновении двух иномарок в Батайске погибла 12-летняя девочка. Инцидент произошел в 15.10 мск 6 апреля в районе дома № 46 по улице Энгельса.

Кроме того, в Ростове лоб в лоб столкнулись автомобиль реанимации и внедорожник.

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