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Posted 8 апреля 2020, 11:41

Published 8 апреля 2020, 11:41

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

До одиннадцати увеличили число постов на въездах в Ростов

8 апреля 2020, 11:41
На въездах в Ростов-на-Дону увеличили количество постов ГИБДД, сообщило региональное правительство.

«В настоящее время количество въездных постов ГИБДД в областную столицу увеличилось до одиннадцати. Госавтоинспекторы осуществляют фильтрацию автотранспорта, направляющегося в город», — сказано в сообщении.

Всего в регионе действуют 80 постов на въездах в города, сотрудники которых уже составили на нарушителей режима самоизоляции почти 1,5 тысячи протоколов. Наибольшее число нарушителей выявили в Ростове.

Напомним, в Ростове и области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции, жителям нельзя покидать свои дома, кроме как для выхода в магазин или аптеку, а также выгула домашних питомцев.

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