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Для реконструкции дублера М-4 в Ростовской области землю изымут у граждан

8 апреля 2020, 09:05
Фото: donland.ru
Для строительства дублера автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области земли изымут из частной собственности, сообщает «АиФ».

Речь идет о реконструкции дороги Азов — Староминская. В рамках проекта планируется реконструкция семи участков площадью 35 тысяч квадратных метров. Власти региона проведут оценку рыночной стоимости участков и проведут принудительный выкуп. Не согласным с условиями выкупа собственникам участков предложили обратиться в суд.

Дорогу Азов — Староминская используют как альтернативу платному участку федеральной трассы М-4 «Дон». Водители автомобилей жаловались на удручающее состояние дорожного полотна. Реконструкция начнется в 2021 году, стоимость работ оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске власти Ростовской области отремонтируют дорогу на улице Молодогвардейцев и потратят на работы 46,1 миллиона рублей.

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