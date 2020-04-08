Для реконструкции дублера М-4 в Ростовской области землю изымут у граждан

Речь идет о реконструкции дороги Азов — Староминская. В рамках проекта планируется реконструкция семи участков площадью 35 тысяч квадратных метров. Власти региона проведут оценку рыночной стоимости участков и проведут принудительный выкуп. Не согласным с условиями выкупа собственникам участков предложили обратиться в суд.
Дорогу Азов — Староминская используют как альтернативу платному участку федеральной трассы М-4 «Дон». Водители автомобилей жаловались на удручающее состояние дорожного полотна. Реконструкция начнется в 2021 году, стоимость работ оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в Новошахтинске власти Ростовской области отремонтируют дорогу на улице Молодогвардейцев и потратят на работы 46,1 миллиона рублей.