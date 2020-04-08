Для реконструкции дублера М-4 в Ростовской области землю изымут у граждан

Речь идет о реконструкции дороги Азов — Староминская. В рамках проекта планируется реконструкция семи участков площадью 35 тысяч квадратных метров. Власти региона проведут оценку рыночной стоимости участков и проведут принудительный выкуп. Не согласным с условиями выкупа собственникам участков предложили обратиться в суд.