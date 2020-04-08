До одиннадцати увеличили число постов на въездах в Ростов

«В настоящее время количество въездных постов ГИБДД в областную столицу увеличилось до одиннадцати. Госавтоинспекторы осуществляют фильтрацию автотранспорта, направляющегося в город», — сказано в сообщении.
Всего в регионе действуют 80 постов на въездах в города, сотрудники которых уже составили на нарушителей режима самоизоляции почти 1,5 тысячи протоколов. Наибольшее число нарушителей выявили в Ростове.
Напомним, в Ростове и области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции, жителям нельзя покидать свои дома, кроме как для выхода в магазин или аптеку, а также выгула домашних питомцев.