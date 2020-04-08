Эксперт прокомментировал низкий уровень поражения населения коронавирусом в России

Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», д. М. н., профессор Михаил Костинов отметил, что этот факт можно объяснить массовой вакцинацией населения против гриппа.
«Новые известия» сообщают, что, с его слов, адъювант представляет собой вещество, полностью меняющее ход реакции иммунного ответа. Даже ВОЗ пишет, что будущее за адъювантной вакциной, способной выработать иммунитет против патогенов, с которыми обычная вакцина не справляется. Вместе с тем, механизм действия адъювантной вакцины обеспечивает формирование гуморального иммунитета и клеточного. Помимо того, коронавирус, аналогично гриппу, содержит в себе рибонуклеиновую кислоту (РНК). При вакцинации активируются спецрецепторы иммунных клеток, остающееся в активном состоянии на протяжение длительного времени и играющие существенную роль в формировании клеток памяти Так, если на организм влияет вирус с РНК, организм уже готов к борьбе с вирусами и быстро включает иммунный ответ.
Речь идет о первой адъювантной вакцине против гриппа. В России вакцину применяют уже более 20 лет, в ее составе содержится адъювант азоксимера бромид (кстати, на основе оригинальной молекулы создан самостоятельный препарат "Полиоксидоний". Он также используется при лечении острых респираторных заболеваний у взрослых и детей).
Помимо вакцинации среди причин сниженной заболеваемости в России коронавирусом также отмечают «организационного рода» мероприятия. Так, в стране своевременно установили режим самоизоляции. Также сам подход к тестам на COVID-19 носит удаленный характер, в отличие от центров тестирования по всему миру. Нет очередей, что существенно уменьшает вероятность заражения.