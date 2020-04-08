Эксперт прокомментировал низкий уровень поражения населения коронавирусом в России

«Новые известия» сообщают, что, с его слов, адъювант представляет собой вещество, полностью меняющее ход реакции иммунного ответа. Даже ВОЗ пишет, что будущее за адъювантной вакциной, способной выработать иммунитет против патогенов, с которыми обычная вакцина не справляется. Вместе с тем, механизм действия адъювантной вакцины обеспечивает формирование гуморального иммунитета и клеточного. Помимо того, коронавирус, аналогично гриппу, содержит в себе рибонуклеиновую кислоту (РНК). При вакцинации активируются спецрецепторы иммунных клеток, остающееся в активном состоянии на протяжение длительного времени и играющие существенную роль в формировании клеток памяти Так, если на организм влияет вирус с РНК, организм уже готов к борьбе с вирусами и быстро включает иммунный ответ.